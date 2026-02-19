Non ci voleva proprio adesso e proprio nel reparto difensivo. Il Civitavecchia Calcio dovrà giocare le prossime gare senza Diego Di Mauro, che si è infortunato domenica scorsa in occasione del successo romano contro il Grifone Gialloverde.

Il difensore centrale ha rimediato uno stiramento al polpaccio e la diagnosi parla di un suo allontanamento dai campi per 4-5 settimane. Comunque il giocatore sta proseguendo gli allenamenti al Tamagnini con un lavoro differenziato.

Una notizia per nulla buona per Roberto Macaluso, visto che parliamo proprio del settore del campo dove il Civitavecchia ha meno scelte in questo momento. Da capire chi potrà essere schierato al centro della difesa e tra l’altro con quale schema, visto che il 4-4-2 visto domenica scorsa ha dato esiti molto positivi. Tra le idee che balzano in mente: l’inserimento al centro di Funari e Fatarella, con Fè a sinistra e il sacrificio di De Rosa sulla destra.

