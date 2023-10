Il Tarquinia in trasferta col Borgo Palidoro con l’obiettivo di dare continuità ai risultati. I blu granata dopo la bella vittoria interna contro il Fregene saranno di scena alle ore 11 al campo “Le Muracciole” di Aranova in un quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto. Vietato rilassarsi è questo l’imperativo dato alla squadra da mister Ercolani. «Nel calcio chi si specchia non va lontano, c’è sempre da guardare aventi e mai indietro - afferma mister Ercolani- Affrontiamo una squadra partita per fare un ottimo campionato con individualità davvero importanti. Noi dal canto nostro abbiamo dimostrato di fare partita alla pari con chiunque e questo atteggiamento deve essere il nostro faro guida per tutto il campionato. È importante dare continuità ai risultati e proseguire nel percorso verso la salvezza». Indisponibili Bordi, Gallina, Pugliese. Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Gibaldo, Marconi, Marzi, Mazzoni, Suriano, Galimberti, De Santis, De Angelis, Manzari, Marzoli, Iannilli, Esposito, Jacopucci, Marin, Raffaelli, Rosati, Ciurluini, Elisei.

©RIPRODUZIONE RISERVATA