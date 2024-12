Turno in trasferta per il Tarquinia che va ad affrontare il Parioli di Mister Nicola Salipante. Il match è in programma sul sintetico di Campagnano con fischio di inizio alle ore 15. I romani attualmente occupano il primo posto utile al di fuori dei playout con un vantaggio di 6 punti proprio sul Tarquinia. All’andata vinsero i tirrenici per 3 a 1.

«Altro scontro diretto molto importante- commenta mister Ercolani- Veniamo da una vittoria prestigiosa all’ultimo respiro contro il Tolfa ora dobbiamo essere bravi a gestire le emozioni. Rimanere umili avendo una grande fame di punti, deve essere il nostro focus. Pensare di essere diventati forti, al contrario, sarebbe un errore letale».

Arbitra il sig. Alessio Biondi di Latina. Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Pugliese, Marconi, Egidi, Perelli, Gibaldo, Cenani, Mazzoni, Manzari, Iannilli, Ceci, Cobzaru, Raffaelli, Superchi, Trebisondi, Marzoli, Gravina, Midei, Rosati. Indisponibili Esposito, Bordi, Jacopucci.

