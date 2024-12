Seconda di ritorno in trasferta per il Tarquinia Calcio che, questa mattina con fischio d’inizio alle 11, affronterà al Valerio Gimnasi il Ronciglione. Reduci dalla vittoria sul Cerveteri, i tirrenici vogliono dare continuità ai risultati.

«La vittoria di domenica ci dà morale ma soprattutto ci permette di acquisire nuovamente fiducia nei nostri mezzi- spiega mister Ercolani- Sappiamo di non aver fatto nulla, la strada verso la salvezza è lunga ed impervia. Andiamo a Ronciglione con la consapevolezza di affrontare una squadra in salute e che si è notevolmente rinforzata con il mercato invernale. Detto ciò, non partiamo battuti e proveremo a dire la nostra».

Assenti per squalifica Iannilli e Cenani, infortunati Gravina, Manzari, Rosati e Pugliese, convocati per il match: Del Duchetto, Di Camillo, Batassa, Mauti, Egidi, Mazzoni, Cobzaru, Jacopucci, Marzoli, Ceci, Ionta, Midei, Perelli, Suriano, Trebisondi, Marconi, Superchi, Gibaldo, Esposito, Bordi.

