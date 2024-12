Trasferta in quel di Soriano nel Cimino per il Tarquinia Calcio. Dopo la brutta sconfitta casalinga con la Polisportiva Ostiense, i rossoblù in piena emergenza vanno in casa della prima in classifica con l’obiettivo di fare punti. «Ci siamo messi in brutta posizione di classifica ed ora sta a noi fare quadrato ed uscirne il prima possibile.- afferma mister Ercolani- La Sorianese è un’ottima squadra con un peso offensivo di grande spessore guidata da un ottimo allenatore. Noi abbiamo vissuto una settimana molto complicata, sia per motivi interni che per influenze varie che ad oggi non ci permettono di avere ben chiara la formazione da schierare. Questo però non deve essere un alibi ma viceversa deve essere una spinta ulteriore per mettere in campo una prova di carattere». Fischio d’inizio alle 11. Per il Tarquinia i convocati sono: Del Duchetto, Di Camillo, Gibaldo, Marconi, Marzi, Mazzoni, Galimberti, De Santis, De Angelis, Manzari, Marzoli, Iannilli, Esposito, Jacopucci, Marin, Raffaelli, Ciurluini, Gallina, Elisei, Pugliese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA