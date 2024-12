Metabolizzata la sconfitta interna con l’Urbetevere, per il Tarquinia è tempo di scontro diretto, in trasferta, contro la Polisportiva Ostiense. Entrambe le formazioni sono appaiate in classifica a 27 punti e per entrambe uscire con un risultato positivo è essenziale per il proseguo del campionato. «In settimana abbiamo analizzato la sconfitta con l’Urbetevere cercando comunque di cogliere gli aspetti positivi della prestazione. Ora ci aspetta questo importantissimo scontro salvezza da affrontare con la determinazione ed il carattere che abbiamo dimostrato in questo girone di ritorno. Campo piccolo, una squadra, l’Ostiense, molto aggressiva, ma abbiamo il dovere di farci trovare subito pronti e di approcciare nel migliore dei modi la partita». Rientra dall’infortunio Jacopucci, si ferma invece il giovane under Ceci. Fischio di inizio alle ore 11. Arbitra il Sig. Baroni di Albano. Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Pugliese, Suriano, Egidi, Perelli, Gibaldo, Cenani, Mazzoni, Manzari, Iannilli, Jacopucci, Cobzaru, Raffaelli, Superchi, Trebisondi, Marzoli, Gravina, Rosati, Marconi. Indisponibili Esposito, Bordi, Ceci.

