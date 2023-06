TARQUINIA - Archiviata la stagione sportiva 2022 2023, la Società Tarquinia calcio si sta preparando al meglio per disputare la nuova 2023/2024. A seguito del consiglio direttivo riunitosi pochi giorni fà, l’ Asd Tarquinia calcio annuncia il passaggio di consegne a capo della società: Benedetto Lenzo lascia il testimone a Massimiliano Coluccio nuovo presidente del Tarquinia calcio.

Si amplia qualitativamente il consiglio direttivo con l’ingresso di due nuovi vice presidenti, che saranno ufficializzati il 1 luglio. La società affida la programmazione tecnica a due nuovi direttori sportivi (anch'essi ufficializzati il 1 luglio) uno per il settore agonistico l’altro esclusivamente per juniores e prima squadra. La volontà della società è quella di migliorarsi ripartendo dal correggere i propri errori; l’obiettivo principale è quello di continuare a puntare sulla crescita del settore giovanile affinchè la prima squadra, insieme alla juniores, possano attingere e valorizzare più calciatori possibili. «Si desidera fortemente dare continuità al progetto avviato tre anni fà incentrato sui giovani, sul rispetto, sulla responsabilità e sulla passione - affermano - La Società Tarquinia è riconoscente a tutti coloro che sempre l’ hanno sostenuta e che non hanno fatto mai mancare la loro vicinanza, il loro affetto il loro amore e anche quelle critiche costruttive che sono stati spunti di riflessione. La società Tarquinia calcio ama i propri colori sociali e ancor di più quelli della propria cittadina, il desiderio principale è quello di essere un tutt’uno con l’intera comunità e rappresentare con orgoglio la propria passione. L' impianto sportivo che il sindaco ha voluto concedere al Tarquinia calcio è un gioiellino, la società desidera, nella più totale collaborazione, rendere la struttura ancora più funzionale ed ottimizzarla per tutti quei ragazzi per cui è divenuta, nel tempo, un punto di incontro socialmente utile a tanti giovani. Più sarà qualitativo il servizio che la Società Tarquinia calcio riuscirà ad offrire, più il futuro sarà roseo. Vincere è bello, il Tarquinia calcio vuole provare a vincere ma desidera farlo con equilibrio, con i piccoli passi, rimanendo con i piedi a terra, non farsi trascinare nel turbine delle fusioni, senza cadere alle tentazioni di progetti faraonici, ci si può divertire anche quando non si vince. Il calcio è fatto di programmazione ma anche di tante variabili, di episodi talvolta non dipendenti dalla propria volontà, a volte basta poco per non riuscire a garantirsi il giusto equilibrio, il Tarquinia calcio proverà a mantenerlo. Il Tarquinia calcio ringrazia, dal profondo del cuore Benedetto Lenzo sia per i successi sportivi che per i rapporti umani instaurati, per l'impegno profuso, per l'infinita disponibilità, per aver tenuto alti i colori blu/granata, per essersi messo in gioco senza risparmiare nessuna energia, per aver con diligenza guidato un solido gruppo con il buon senso di un padre di famiglia durante questi anni di presidenza. Indimenticabile la stagione 2021/2022 in cui Lenzo ha trascinato il Tarquinia Calcio in Promozione che mancava da ben 21 anni e vinto il campionato di categoria Under17 provinciale su Roma. La società sportiva tutta si sente onorata per aver avuto al timone un presidente così.