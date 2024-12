I campioni del footvolley arrivano a Ladispoli. Sulla sabbia del Lungomare Regina Elena, 5, va in scena lo Stars Cup International, uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno per la disciplina. Da oggi a domenica, la rassegna ospiterà alcune delle coppie più importanti del panorama internazionale. Tra queste quella azzurra composta da Alain Faccini, figlio di Alberto, campione d’Italia con la Roma di Liedholm nel 1983, e Federico Iacopucci, fresco del Pallone d’Oro conquistato come miglior giocatore europeo del 2023.

Oltre alla formidabile coppia della playfootvolley, al torneo prenderanno parte Spagna, Inghilterra e Uruguay. Ma non è tutto.

Ad arricchire la manifestazione ci penseranno ambassador di rilievo mondiale. Tra questi Max Tonetto e Aldair, che da anni praticano il FootVolley ad ottimo livello, mentre Simone Perrotta e David Pizarro si divertiranno soprattutto con il FooTable, una delle varianti più affascinanti della disciplina.

Per la prima volta nel circuito della playfootvolley entra a far parte anche un altro brasiliano che ha calcato in passato i campi della Serie A: Anderson Hernanes de Carvalho, per tutti Il Profeta, altro grande appassionato di questo sport.

Insieme ad Aldair darà vita a un’affascinate riproduzione, su sabbia, del derby Lazio-Roma, e non solo.

Ad annunciarlo, durante la conferenza di presentazione che si è svolta sabato scorso al Gotha Beach Restaurant, ci ha pensato Max Tonetto: «Siamo davvero felici di completare il già ricco parterre di ospiti con un altro atleta di grande fascino e classe. I brasiliani - ha sottolineato l’ex Roma - hanno il footvolley nel sangue e sarà bello vedere all’opera un atleta dalle sue qualità».

Molto soddisfatto il sindaco, Alessandro Grando, che insieme a Stefano Fierli e all’intera giunta comunale, ha permesso l’organizzazione di un evento sportivo di caratura internazionale.

«Non è stato facile - ha sottolineato il primo cittadino - allestire un’arena sportiva in spiaggia, ma ce l’abbiamo fatta e per noi questo è un motivo di vanto. Non vedo l’ora di assistere alle partite di atleti così importanti e amati dal pubblico».

La manifestazione è aperta a tutti: chi vorrà assistere ai tornei potrà farlo liberamente, ma ci sarà anche la possibilità di partecipare attivamente, prendendo parte ai corsi gratuiti in programma sin dal giovedì pomeriggio e iscrivendosi ai giochi e ai tornei che si svolgeranno domenica alla presenza degli atleti provenienti da ogni parte d’Italia.

Anticipato di qualche ora, invece, il programma di sabato, per dar modo a tutti di poter vedere la partita degli ottavi di finale degli Europei che vedrà in campo alle 18 gli Azzurri contro la Svizzera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA