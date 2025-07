Presso lo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma si è svolta la finale regionale estiva per la categoria Esordienti A. I tritoni della Coser Conad sono scesi in acqua determinati e agguerriti, portando a casa anche questa volta ottimi risultati. Occhialini per Luna Lorenzoni, che si è classificata al secondo posto, dopo delle bellissime gare, sia nei 100 dorso che nei 200 dorso. Per lei anche un bronzo nei 200 stile libero. Pur essendo di un anno più piccolo rispetto ai suoi avversari, Alessio Di Gennaro ha conquistato il terzo posto nei 1500 stile libero e il quarto nei 400 stile.

Angelica De Rosa ha gareggiato con buoni miglioramenti nei 100, 200, 400, 800 stile libero. Sofi Lorenzoni bene nei 200, 400, 800 stile. Impegnati anche Maria Vittoria Ricci nei 100 e nei 200 rana, oltre ai 200 misti. Irene Grassi nei 100 rana, Anna Clara Di Guida nei 200 stile libero, Tommaso Rocchetti bene nei 100 e 200 farfalla, e nei 200 e 400 stile libero, Danilo Cavalli ottimo nei 100, 200, 400 stile, e nei 100 e 200 dorso. Andrea Gigliotti nei 200 farfalla. Hanno preso parte alle staffette anche Andrea Latino nei 100 stile ed Orlando Corti nei 100 rana.

«Complimenti a tutti i ragazzi ed agli allenatori – afferma il presidente della Coser, Fabio De Santis – per i risultati, ma soprattutto per lo spirito sportivo sempre dimostrato dalla nostra società».

