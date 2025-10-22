Parte con il piede giusto il nuovo anno agonistico per la Taekwondo Civitavecchia, che lo scorso fine settimana ha partecipato con successo al Torneo di combattimento Tuscany Open 2025, andato in scena presso il Palazzetto dello Sport Mario D’agata di Arezzo.

La società ha schierato dieci atleti, ottenendo un risultato straordinario: tutti sono saliti sul podio, portando a casa un bottino completo di medaglie.

A brillare è stato Manuel Bussettini, che ha conquistato la medaglia d’oro, confermandosi tra i migliori nella sua categoria. Ottime anche le prove di Ludovica Thanprayot, Samuele Montaruli ed Helena Capodieci , che hanno raggiunto la finale salendo sul secondo gradino del podio con la medaglia d’argento. A completare il trionfo della squadra ci hanno pensato Davide Del Monaco, Riccardo Del Monaco, Valerio Cecoli, Filippo Palma, Eleonora Bruno e Domenico Molintierno, che hanno ottenuto ciascuno una medaglia di bronzo, dimostrando impegno, determinazione e grande spirito sportivo.

«Il risultato complessivo testimonia l’ottimo lavoro – affermano dal club – svolto dallo staff tecnico della Taekwondo Civitavecchia e rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Un inizio incoraggiante che conferma la crescita continua della società civitavecchiese, sia dal punto di vista tecnico che umano, grazie a un gruppo di giovani atleti che continua a distinguersi per passione e dedizione».

@RIPRODUZIONE RISERVATA