Dopo la consueta pausa estiva, riprendono i corsi di taekwondo Fita presso la palestra della scuola elementare Guglielmo Marconi di Vetralla. Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 18 a partire da lunedì 15 settembre.

«Il taekwondo - fanno sapere dalla società - è presente nel nostro territorio dal 2000 grazie all'impegno del tecnico Roberto Viglietta, il quale ha dedicato la propria carriera alla promozione di questa disciplina. In questi venticinque anni di attività il tecnico Viglietta ha ottenuto risultati eccellenti con numerosi atleti che hanno dimostrato notevoli capacità a livello tecnico e agonistico. Questi successi hanno culminato con il riconoscimento della Stella di Bronzo al Merito Sportivo conferita dal Coni. La nuova stagione sportiva si preannuncia entusiasmante, grazie a una rinnovata collaborazione tra Fita, il Comune di Vetralla e la dirigenza scolastica. L’Asd Taekwondo Olimpico Vetralla desidera informare che sarà possibile beneficiare del voucher sportivo della Regione Lazio, offrendo così un'opportunità accessibile per tutti gli interessati».

Questo l’appello dei responsabili: «Invitiamo dunque tutti i praticanti, sia novizi che esperti, a partecipare attivamente a questa nuova avventura sportiva presso la nostra palestra. La passione e l'impegno che contraddistinguono il nostro percorso sono pronti a ritornare, con l'obiettivo di formare nuovi talenti e promuovere i valori del taekwondo nella nostra comunità».

