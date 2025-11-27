La giornata conclusiva del progetto “Surf & Sup Inclusivo-Un mare di sport e inclusione” si è tenuta sabato 22 novembre a Fregene. L’iniziativa, promossa dalla Federazione Surfing, Sci Nautico e Wakeboard con il sostegno di Aeroporti di Roma e in collaborazione con Enac, ha portato in spiaggia tante famiglie e appassionati. All’evento ha preso parte anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, insieme ai rappresentanti di Aeroporti di Roma e della Fissw. Le tre associazioni sportive del territorio fiumicinese - Point Break Fregene, Sogno del Surf e Sogno del Mare Surf School - hanno guidato un numeroso gruppo di persone con disabilità motorie e cognitive in attività di surf e stand up paddle, creando un contesto accogliente, sicuro e pensato per favorire la partecipazione di tutti. Questa giornata ha segnato la conclusione di un percorso iniziato nei mesi di ottobre e novembre, durante il quale circa cento partecipanti hanno potuto avvicinarsi agli sport acquatici. L’iniziativa ha messo in evidenza la capacità sportiva di generare inclusione e l’importanza delle sinergie locali. Tra sorrisi, nuove sfide e il supporto costante degli istruttori federali, chi ha aderito ha vissuto il mare come un luogo di libertà, relazione e scoperta condivisa.

