Reduce da quattro vittorie consecutive, la squadra rossonera è chiamata a dare ulteriori conferme a se stessa, specie in trasferta di domani sera alle ore 21.15 contro Cassino: «Arriviamo carichi alla partita, con la voglia di voler continuare a fare bene. La prima del ciclo finale del girone di andata l’abbiamo portata a casa nel weekend scorso, ma ora non dobbiamo assolutamente fermarci ed essere consapevoli che le partite come quelle di Cassino possono diventare delle trappole se non le affronti nel modo corretto - afferma il tecnico Roberto Pasquinelli - la squadra sta continuando a lavorare con il giusto piglio in settimana e sa bene quale sia l’obiettivo, confermandolo anche in occasione delle partite quando mette in mostra delle cose decisamente interessanti dal punto di vista tattico. Ovviamente sappiamo che ci sono ancora delle situazioni da migliorare e stiamo lavorando in tal senso per far sì che ciò accada il prima possibile».

