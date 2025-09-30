Dopo aver mosso insieme con successo i primi passi nella scorsa stagione, la Supernova Fiumicino DR1 e il brand Caino e Abele, rinnovano con grande entusiasmo la partnership anche per il 2025-2026. Un accordo totale, complice la vision che accomuna entrambe le realtà del territorio di Fiumicino. Realtà che dunque continueranno a lavorare a stretto contatto anche nei prossimi mesi, con la passione di sempre e con la solita voglia di voler essere un punto di riferimento per la propria gente. Caino e Abele è ormai da anni considerato un marchio affidabile della ristorazione locale. Il mix ristorante, pizzeria, bar e gastronomia ha reso il partner rossonero un brand di grande attrazione, non solo per la popolazione ma anche per chi ha necessità di ottimizzare i tempi (specie per chi lavora in aeroporto). Il connubio tra cucina nazionale e regionale e l’ottimo design della struttura, continuano ad essere la vera attrazione. La collaborazione si fonda non solo su obiettivi sportivi e commerciali, ma anche su valori condivisi come la promozione territoriale, l’attenzione alla comunità e la valorizzazione delle eccellenze locali. In un contesto in cui il legame tra sport e impresa diventa sempre più strategico, questa sinergia rappresenta un esempio virtuoso di come due società possano crescere insieme, sostenendosi reciprocamente e offrendo nuove opportunità sia ai tifosi che alla cittadinanza. Un progetto comune che guarda al futuro con determinazione e spirito d’iniziativa.

