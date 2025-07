Adesso è ufficiale. La Supernova Fiumicino disputerà il prossimo campionato di Divisione Regionale 1 (DR1), a partire dell’imminente stagione 2025-2026. La notizia, giunta direttamente dalla Fip Lazio, è stata accolta con grande entusiasmo dall’ambiente rossonero, che già guarda con ambizione al futuro. Il salto di categoria rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal club negli ultimi anni, sia dentro che fuori dal campo. La promozione è infatti il frutto di un progetto sportivo serio e appassionato, radicato nel territorio e supportato da una base solida di tifosi e collaboratori. Nel frattempo, la società è già al lavoro per costruire un roster competitivo che possa ben figurare nella nuova categoria. Obiettivo dichiarato: non solo ben figurare, ma ritagliarsi un ruolo da protagonista. La DR1, infatti, rappresenta una sfida affascinante e impegnativa, che richiederà massima concentrazione, spirito di sacrificio e un’identità forte.

Ma la Supernova non parte da zero. Forte di una struttura organizzativa sempre più solida, di uno staff preparato e della carica di un’intera comunità, la compagine si prepara a vivere un'annata che si preannuncia storica. La palla a due della nuova avventura è ancora lontana, ma l’entusiasmo è già alle stelle. Il popolo rossonero è pronto a spingere i suoi beniamini verso nuovi traguardi.

IL COMUNICATO UFFICIALE. «La Supernova Fiumicino Asd del presidente Gianpaolo Porfidia annuncia che nella stagione 2025-26 la prima squadra parteciperà al campionato di DR1. Una novità diventata realtà nelle ultime ore dopo la comunicazione da parte della Fip Lazio. Appresa con soddisfazione la notizia, la Supernova ha fatto partire immediatamente la macchina organizzatrice per strutturare al meglio una stagione che si proverà a vivere con indosso i panni di una delle protagoniste. La volontà, infatti, sarà quella di dare il massimo in campo e vivere così mesi intensi ed entusiasmanti, ma soprattutto sarà quella di regalare alla propria gente una squadra che sappia far arrivare a tutto il popolo rossonero il senso di appartenenza verso il proprio territorio. Ed allora, impegno e sentimento non dovranno mai mancare. La nuova missione è cominciata, con la passione di sempre».

