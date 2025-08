Domenica speciale al Padel Village, dove è andata in scena la Sunday Cup, organizzata direttamente dal circolo di via Achille Montanucci, che ha voluto così celebrare il suo compleanno, con l’attività civitavecchiese aperta da quattro anno. Tantissimi i gruppi che si sono dati battaglia sui numerosi campi dell’impianto e il livello spettacolare non è stato certamente da dimenticare. Nel torneo maschile a vincere sono stati Antonio Inserra e Davide Lepore, nel femminile il successo è stato ottenuto da Taila Magazzeni ed Elisa Polli. Il misto ha vinto alzare le braccia al cielo a Tania Santi ed Alessandro Nunzi.

«La manifestazione è andata benissimo – sottolinea Gino Tidei del Padel Village – sono stati tantissimi i partecipanti, che sono stati protagonisti per tutta la stagione. Siamo riusciti a presentare tre categorie, sia maschile che femminile avanzato, oltre all’intermedio misto. Credo che possiamo essere ampiamente soddisfatti dell’esito della manifestazione. I ragazzi sono stati bravissimi, ringrazio anche il nostro sponsor Weekend Padel, che consentirà ai vincitori della Sunday Cup di poter volare a Madrid, dove avranno la possibilità di trascorrere tre giorni e tre notti nella capitale spagnola, con volo, albergo e lezioni sotto lo sguardo di Hugo Cases, un volto storico del mondo del padel internazionale. Quest’inverno i padellisti vincitori potranno andare là.

Sono felicissimi di poter fare quest’esperienza. La Spagna è la patria del padel, quindi loro potranno allenarsi con maestri spagnoli ed argentini, tutto ciò significa tanto per poter fare ancora esperienza e poter vivere al meglio, anche al di là della componente sportiva, una splendida capitale europea. In occasione della Sunday Cup, c’è stato anche il Master finale per la categoria Under 12, dove si sono distinti i tanti ragazzi del nostro vivaio, che sta funzionando tantissimo e che ha visto la presenza di oltre 50 giovanissimi, che hanno combattuto fino al finale. A vincere sono stati Simone Sonno e Simone Zeno.

È stata una bella annata anche per quel che concerne il settore agonistico, dove per pochissimo abbiamo mancato la promozione in serie B per le ragazze capitanate da Carlotta Nardi e dove c’erano anche Eleonora Palumbo, Mabel e Federica Panini, che sono veramente bravissimi. Andare in B sarebbe stata la ciliegina sulla torta, visto che parliamo di una categoria nazionale. Peccato, siamo pronti a rifarci, abbiamo visto che ce la possiamo fare e credo che ci possiamo imporre nell’Msp. Il nostro sogno è quello di rendere ancora più vivo il Padel Village, con un grande centro padel, fino ad ora l’abbiamo realizzato per metà, speriamo di poter risolvere alcune problematiche per portarlo a compimento.

È un sogno per noi, ma credo che sarebbe bello anche per tutta Civitavecchia, che meriterebbe un circolo vero che ancora non c’è. Siamo felicissimi di come stanno andando le cose, il padel è molto praticato in città, abbiamo un gruppo maestri che è veramente folto, istruttori di primo e secondo livello. Ci sono molte persone che vengono da noi per poter cominciare a giocare a padel e poi trascorrono il loro tempo all’interno della struttura».

