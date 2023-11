Niente da fare. L’Hc Milano rispetta i favori del pronostico e fa la sua prima Supercoppa Italiana femminile, giocata sabato a Forlì.

Trascinate da una straordinaria Rebecca Roccella, autrice di un poker, le meneghine vincono 5-1 (2-0 il primo tempo) sulle civitavecchiesi.

Le ragazze di coach Gavazzi arrivano all’appuntamento prive di 4 importanti pedine quali le sorelle Faravelli, Federica Ercolani e Laura Giannini. Nonostante ciò nel primo tempo il match è in equilibrio e le Sniperine targate Crt hanno anche più di un’occasione per passare in vantaggio. La chance più ghiotta la ha Barocci, il cui tiro si infrange sul palo.

La maggiore freschezza e rotazione delle linee fa si però che il Milano si porti in vantaggio e nella ripresa riesca a controllare il match senza troppi patemi, nonostante la reazione di orgoglio delle Sniperine che vanno a segno con capitan Novelli.

«Sono contenta e orgogliosa che la mia squadra ed il Milano siano state le protagoniste di questa prima edizione della Supercoppa Italiana femminile - afferma capitan Veronica Novelli - la gara è stata faticosa, anche a causa delle assenze che avevamo, ma abbiamo comunque lottato fino all'ultimo secondo senza risparmiarci. Sono soddisfatta di tutte le mie compagne che hanno dato il 100% in pista sorrette dal nostro sempre efficace portiere Eugenia Pompanin. Complimenti alle avversarie per la vittoria, ora ci concentriamo sulla stagione».

LE PRESENTI. Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Martina Mori, Martina Succi, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Giulia Buzzi, Desirè Capodimonte, Vanessa Moretti. Allenatrice: Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA