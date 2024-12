Nicole Cicillini è vicecampionessa italiana di motociclismo femminile. Una immensa gioia per questa ragazza ladispolana di 24 anni che si porta a casa un bel risultato dopo una stagione piuttosto impegnativa. Non era affatto scontato ma la pilota dei Monteroni ha lottato fino all’ultima curva nel circuito di Imola ottenendo il secondo posto che le è valso il secondo piazzamento anche in classifica generale. È arrivata invece terza nella graduatoria europea, altra grande soddisfazione. «Terminati gli ultimi due round nell’autodromo di Imola per il campionato femminile e quello Europeo – è il commento di Cicillini – mi ritengo super soddisfatta per come ho terminato questa fantastica stagione decisamente in crescita. Ho avuto da subito un ottimo feeling con il circuito, dove sono riuscita a stare nelle prime tre posizioni per tutto il weekend. Nelle qualifiche sono riuscita ad essere molto incisiva finendo seconda nell’italiano e terza nella sfida europea». La 24enne (nella foto di Salvatore Annarumma) dopo una grande partenza e una lotta sfiancante per tutta la gara è riuscita ad arrivare al traguardo racimolando i punti necessari per arrivare al secondo posto generale. «Ringrazio il mio fantastico Team Prata Sport – prosegue la campionessa - per tutto il lavoro e il supporto che mi hanno dato per tutto l’anno. Ora qualche giorno di relax poi si inizierà a programmare il futuro. Ringrazio anche la mia famiglia naturalmente e gli sponsor che mi sostengono». È già tempo di pensare alla prossima sfida in terra pugliese. «Tra un mese – racconta sempre Nicola Cicillini – voglio partecipare al trofeo Inverno di Bari -, lo stesso che mi ha consentito di vincere lo scorso anno. Gareggeranno insieme maschi e femmine, sarà un’altra bella esperienza. Non vedo l’ora».

