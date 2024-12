Alla prima gara endurance della stagione 2024, la Mtb Santa Marinella ha fatto valere la sua presenza alla Sei Ore di Follonica in Toscana. La gara è del circuito Endurance Prestige Italy per il quale la squadra santamarinellese è coinvolta nell’organizzazione dell’ultima prova il 27 ottobre di quest’anno a Ostia Lido. Nella gara toscana a mettersi ottimamente in mostra sono stati l’esperto Claudio Pellegrini con il secondo posto tra i solitari nella categoria master 6 e Fabio Giammarchi, la new entry della Mtb Santa Marinella 2024 che è riuscito a cogliere il terzo posto tra i master 6. È stata una giornata sottotono per gli altri due compagni di squadra Andrea Mainardi e Gianluca Piermattei che non hanno portato a termine la gara rispettivamente per infortunio alla caviglia e guasto meccanico. Altre importanti apparizioni della Mtb Santa Marinella in due manifestazioni relative al gravel: Michele Feltre primo di categoria master 8 alla Nova Eroica Prosecco Hill a Conegliano e Gianfranco Mariuzzo terzo di categoria master 6 all’Aquila Gravel Liotto. Nella mountain bike podio più alto nella categoria master 8 per Michele Feltre a Farra di Soligo dove era impegnato alla Cross Country Tra le Torri. A farsi valere nel ciclismo su strada Cristiano Mastropietro e Massimiliano Chiavacci alla Granfondo Città di Subiaco, piazzati rispettivamente al sesto posto tra i veterani 2 e al diciottesimo tra i gentlemen 1 sul percorso medio.

