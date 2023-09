SANTA MARINELLA - Inizia alla grande il campionato di Promozione per il Santa Marinella che, nello scontro interno con il Canale Monterano, si impone per 2-1. Non è stato facile per i tirrenici avere la meglio sugli avversari, i quali hanno sfruttato al meglio una delle rare occasioni da gol create per passare in vantaggio. I padroni di casa, però, sono riusciti a mantenere la calma e dopo aver mancato diverse opportunità per pareggiare sono stati capaci a trovare la via della rete, grazie ad una “vecchia volpe” di queste categorie e cioè Mauro Catracchia, ultimo acquisto dei rossoblu, che dopo aver portato in parità i suoi compagni con un magistrale colpo di testa, due minuti dopo, in mischia, metteva a segno la rete del 2-1, dando alla squadra una meritata vittoria. «Sono molto contento di questa prestazione - commenta mister Cafarelli - e devo dire che è stata una vittoria importante, che è stata legittimata nel finale da alcune occasioni mancate. Sono veramente molto felice perché i ragazzi hanno controllato la gara dal primo all’ultimo minuto, subendo gol sull'unica azione fatta dagli avversari, noi però abbiamo creato tanto, abbiamo gestito bene anche se sembrava una domenica maledetta perché la palla non voleva entrare e questo sicuramente poteva abbattere chiunque, invece i ragazzi sono stati bravi, hanno giocato da squadra e si sono dimostrati maturi perché hanno saputo trovare il filo del gioco, hanno saputo continuare a fare quello che avevamo chiesto e sono stati anche molto bravi a recepire i cambi tattici che sono stati fatti in partita in corso, quindi complimenti a loro. Adesso ci si rimette sotto a lavorare perché la strada è ancora tanta. Però ci prendiamo questa felicità di questa domenica perché era veramente bello e importante partire bene».

