A.S.D. Team Rocchi, un nome, una garanzia. L'associazione sportiva fiumicinese continua a sfornare talenti, come nel caso del giovane Alessandro Greco, vincitore di recente in Federkombat. L'atleta di Focene, infatti, si è reso protagonista di una prestazione magistrale in occasione dei campionati italiani di K-1.

Quest'ultimi, di scena presso il Palatorrino di Roma, hanno visto Greco imporsi in Prima Serie Senior. Nonostante il difficile girone capitatogli sulla propria strada, è riuscito comunque ad esprimere tutta la sua qualità, attraverso il fondamentale supporto dei maestri Enrico Rocchi e Mirko Consiglio.

La competizione in questione, è una disciplina originaria del Giappone. Appartenente alla kickboxing, venne fondata in quel del paese asiatico negli allora anni '90. L'istituzione fu promossa dall'obiettivo di far competere atleti di diversi stili e scuole di combattimento, con lo scopo di creare incontri più coinvolgenti.

«Siamo orgogliosi del risultato raggiunto da Alessandro. È la prova di quanto impegno, passione e disciplina possano fare la differenza», ha dichiarato l’Assessore allo Sport Federica Poggio.

«La sua vittoria è un orgoglio per tutta la città e un esempio positivo per tanti giovani. Un grazie speciale va anche ai suoi allenatori, che lo hanno accompagnato con professionalità in questo percorso».

