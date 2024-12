Sono stati gli “Spormonati” e “I Nuotatori” ad aggiudicarsi la vittoria del 45° Palio Marinaro di Santa Fermina tra i Nuovi Rioni Storici di Civitavecchia. Tra gli Junior trionfodegli equipaggi dell’IIS Calamatta sia nel maschile che nel femminile. Sabato mattina nella splendida cornice del porto storico si è svolto il Palio Marinaro promosso alla perfezione, come ogni anno, dall’associazione “Mare Nostrum 2000” presieduta da Sandro Calderai. La manifestazione sportiva ha visto confrontarsi vari equipaggi in avvincenti regate con barche a sedile fisso. A latere di questa competizione si sono svolte molteplici iniziative e attività. Presenti alla manifestazione le donne dell’associazione Andos con le dragonesse del Dragon Boat giunte con un grande dragone arancione al molo; la presidente Lisa Di Giovanni e le altre donne dell’Andos hanno poi dato via all'emozionante lancio dei palloncini in ricordo di chi non c'è più. La kermesse ha preso il via con il corteo che è partito dalla chiesa dell’Orazione e Morte e che è stato composto dal presidente e dai soci dall’associazione Mare Nostrum 2000, dai membri dei vari equipaggi, dagli stendardi dei Nuovi Rioni Storici e da un bel gruppo di figuranti della Pro Loco in bellissimi abiti d’epoca grazie alla collaborazione dempre fattiva della presidente Maria Cristina Ciaffi. Ad accompagnare la sfilata la banda Ponchielli. Il corteo è poi giunto al Forte Michelangelo accolti dagli alunni delle classi 5C e 5D dell'Istituto Ennio Galice di Civitavecchia (plesso Don Papacchini) con le maglie dei Rioni e un aquilone per ogni Rione grazie al progetto ottimamente portato avanti dal vicepresidente della Mare Nostrum 2000 Vincenzo Ricotta. Dopo la benedizione di don Cono il corteo è ripartito insieme ai bambini con bandiere, aquiloni e cartelloni. Arrivati al Molo c'è stato il taglio del nastro con la “Donna del Palio 2024” Maria Cristina Ciaffi, Don Cono, il presidente Sandro Calderai e il presidente del Comitato Diocesano Patrona Santa Fermina Stefano Fantozzi. Presenti all’evento il sindaco Ernesto Tedesco, il consigliere Vincenzo Palombo e il candidato sindaco del centrodestra Massimiliano Grasso, in rappresentanza dell’Autorità portuale. A seguire tutti hanno potuto servirsi allo stand delle colazioni offerte dalla Mare Nostrum.

I RISULTATI. Al termine delle bellissime e combattutissime regate tra gli Juniores maschili vittoria del Rione Aurelia con l'equipaggio 1 dell'IIS Calamatta (Matteo Cianfoni, Manuel Saggiomo, Samuele Del Rio, Alessandro Pazzaglia, Giordano Floris); secondo posto per il Rione Cisterna Faro del Calamatta 2 (Emanuele Evangelisti, Matteo Franzese, Christian Riglietti, Francesco Fiorilli, Francesco Memmoli); terzo posto per il Rione Pirgi con il team dell'Odos (Manuel D'Addazio, Umberto Arcadi, Samuele Godani, Lorenzo Cerasa, Stefano D'Addazio e Daniele Godani); quarto posto per il Rione Pantano con l'equipaggio dell'Istituto Stendhal (Danilo Battaglini, Stefano Trillocco, Mirko Serpentaria, Diego Tommasini; con loro Simone Poci e Andrea Rastelli; quinto posto per i ragazzi dell'istituto Marconi coi colori del Campo dell'Oro (Andrea Limbardo, Sebastiano Gigliuto, Cesare Pasquini, Francesco Procino, Leonardo Medori); sesto posto per il terzo equipaggio dell'IIS Calamatta (Sofia Zena, Gianguido Rossi, Francesco Giancola, Diego Puerangelini, Arseny Kuchtis).

Gli studenti del Calamatta premiati da Massimiliano Grasso

Nella categoria Junior femminile vittoria dell'equipaggio rosa dell'IIS Calamatta (Emanuele Evangelisti, Ginevra Giancaleoni, Giulia Fattori, Sophia De Filippo, Sofia Zena).

Nella categoria Senior femminile vittoria de “I Nuotatori” per il Rione Cisterna Faro (Marcello Jacopucci, Margherita Fraticelli, Michela D'Amico, Paola Peris, Viviana Melgrani); secondo posto per il Rione Centro Storico con il team delle “Piovre” (Laura Giammaria, Maria Letizia Bello, Roberta Petito, Silvia Felicioni, Giuliana Cernusco); terzo posto per il Rione Aurelia con la squadra delle “Lumachelle” (Davide Orlandi, Barbara D'Ippoliti, Regina Benedetti, Cristiana Giardini, Marika Mancino e Fabiana Pietrarelli).

La squadra femminile de “I Nuotatori” (Senior femminile)

Nel Senior maschile vittoria degli “Spormonati” per il Rione Aurelia (Davide Orlandi, Antonio Ciancaleoni, Emanueke Zena, Sandro Pazzaglia, Abraoo Silva Moraes); secondo posto per “I Nuotatori” per il Rione San Liborio (Michela D'Amico, Marcello Jacopucci, Alessio Alfonsi, Maurizio Valiserra, Claudio Bernini); terzo posto per gli “Storici” per il Rione Cisterna Faro (Vincenzo Viola, Dario Vassallo, Gennaro Loiacono, Basilio Impastato, Matteo Fanciulli; quarto posto per i “Pozzolani” per il Rione San Gordiano (Sandro Costa, Dante Cima, Ivano Scotti, Vincenzo Mercuri, Daniele Cima).

La squadra degli “Spormonati” (Senior maschile) con l’assessore Serpa

Fondamentale per la buona riuscita della due giorni della manifestazione il supporto delle Forze dell’Ordine. Al termine di queste regate si è svolto un divertente terzo tempo sportivo: a sfidarsi sono stati equipaggi misti di genitori e figli. Al termine di tutte le premiazioni si è svolto il terzo tempo “mangereccio” con fiumi di ottima e succulenta pasta all'amatriciana con guanciale croccante e bibite a volontà.

