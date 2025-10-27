Ora quest’Etrurians non vuole fermarsi. C’è tanta strada da fare ma la squadra di mister Rinaldi ha dimostrato, ancora una volta, di avere carattere e di non abbattersi quando le cose si mettono male. Basta ricordare il 4-4 con Focene (quando si era sul 4-1 per i padroni di casa), e ora arrivano altri punti vitali per la classifica grazie al 2-1 casalingo con Formello, passato in vantaggio con una sfortunata autorete.

Rinaldi cambia assetto tattico viste le defezioni per infortunio di Giustini e Veronesi e si presenta con un 4-3-1-2.

Portoghesi in porta, poi difesa a 4 con Giannella e Pierini centrali, ai lati Roscioli ed Eluwa. Angelucci insolita posizione da play di centrocampo con ai lati Avolio e Peluso. A chiudere il mosaico Belloni trequartista dietro al tandem offensivo pesante: Funari-Cobzaru. L’avvio, come detto, non è dei migliori e gli ospiti passano con un tocco deviato dalla difesa di casa.

Giannella e Portoghesi non si capiscono e la sfera rotola in fondo al sacco. I gialloviola non si sono disuniscono affatto e riprendono a macinare gioco, nonostante l’infortunio di Avolio che dopo 10 minuti lascia spazio a Formaggi. Il pari lo trova Belloni dopo una bella azione di Roscioli. Il 2-1 invece è opera di Cobzaru, nella ripresa, su cross magistrale di Funari. Nella ripresa tantissime occasioni create dall’Etrurians che alla fine rischia pure ma il risultato ovviamente è più che giusto.

«Il calcio è così – commenta mister Rinaldi – per questo dobbiamo fare sempre attenzione. Abbiamo dominato, creato molte palle gol non sfruttandole. Comunque è stata una prova di carattere ma aggiungerei anche tecnica, mantenendo sempre il pallino del gioco. È un risultato bugiardo ma va bene così. Il gruppo sta crescendo e sono fiducioso per il futuro». Soddisfazione anche da parte di Daniele Belloni alla sua seconda trasformazione con la maglia dei ladispolani.

«Un’ottima gara da parte di tutti sia dei titolari e poi di chi è subentrato – ammette il trequartista -. Abbiamo fatto la nostra partita, creato, anche se quell’autogol sfortunata ci ha mandato in black out per 10 minuti, però abbiamo reagito bene continuando a giocare e siamo riusciti a pareggiare. Il secondo tempo è stato affrontato con lo stesso spirito, e la cosa bella a mio avviso è che non ci siamo mai abbassati e con Denis sono arrivati i 3 punti. Il pari con Focene ci ha dato molta fiducia, dobbiamo continuare così». Domenica per l’Etrurians trasferta sul campo della Borgata Gordiani che ieri ha strappato un punto sul campo del Casalotti.

Portoghesi, Eluwa, Roscioli, Angelucci, Giannella, Pierini, Avolio (11’ pt Formaggi), Peluso, Funari (41’ st Cotea), Belloni (29’ st Barison), Cobzaru (36’ st Pallozzi). A disp. Rossi, Abbruzzetti, Catini, Feliziani, Del Priore. All. Rinaldi

@RIPRODUZIONE RISERVATA