Nasce una sinergia nel calcio a 5 civitavecchiese. Atletico Civitavecchia e Quartiere Campo Oro hanno deciso di stringere una collaborazione. Questo l’esito dell’incontro avvenuto qualche giorno fa al campo di via Giulio Cerruti, che ha visto la presenza dei presidenti Ermanno Muneroni ed Antonello Quagliata, e del direttore sportivo gialloverde Pino Antonucci. Oltre a parlare dell’evento che li riguarderà il 12 settembre per il memorial Antonio Mammoli, i due club hanno pianificato il progetto. Tra gli obiettivi c’è quello di uno scambio tra tesserati, anche in ottica doppio tesseramento, la volontà di spingere per la pratica sportiva in due tra i quartieri periferici più popolosi, come San Liborio e Campo dell’Oro, oltre ad avviare iniziative inclusive nell’ottica dello sport per tutti. Inoltre le due società vogliono creare due poli, uno nella zona nord e uno nella zona sud, per diventare punti di riferimento per il calcio a 5 locale, con la voglia di raggiungere livelli importanti.

