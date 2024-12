Importante vittoria nel turno infrasettimanale del campionato di serie B Interregionale per la Stella Azzurra WeCom Ortoetruria Viterbo. Ancora una partita tirata, dagli elevati toni agonistici e come ormai abituale in questo campionato, molto equilibrata, quella disputata al PalaMalè tra la WeCOM-Ortoetruria e Palestrina che ad ogni loro incontro danno sempre vita a match di grande interesse. Il team di Fanciullo è privo di Mavric e perde anche Taurchini che prova in riscaldamento, ma deve rinunciare per un colpo subito nell’ultimo allenamento di venerdì. Il coach schiera Meroi, Moretti, Begic, Fokou e Visentin opposti a Ugolini, Rossi, Arnaut, Busca e Bergaudas. Gli arancio-verdi partono subito forte, Fanciullo chiama in campo Albenzi a dar man forte sotto i tabelloni e 9 punti di Begic ed 8 di Moretti portano i padroni di casa avanti per 29-21 dopo il primo quarto. Nella seconda frazione Palestrina serra le fila e grazie alle triple di Arnaut, Bergaudas e Rossi ed alle realizzazioni di Mattarelli ed Ugolini opera il sorpasso ad una Stella che appare meno concentrata in difesa. I biancostellati comunque sono bravi a mantenersi attaccati agli avversari e con Casanova e Bertini e due liberi di Begic chiudono metà gara sul -1 (43-44). Terzo periodo sempre punto a punto con Palestrina che prima si allontana con Bergaudas, ma poi viene subito raggiunta quando ai 5 punti consecutivi di Rossi risponde la tripla di Begic che porta le squadre sul 59-62 dopo 30’. Nell’ultimo quarto di gara gli ospiti si portano sul +5 dopo 3’ con Mattarelli ed un libero per tecnico fischiato a Moretti, ma per altri 3’ i canestri rimangono inviolati. Il pubblico spinge la Stella chiedendo la stessa reazione della partita precedente ed i ragazzi non deludono i tifosi che li incitano dalla tribuna. Una difesa aggressiva a tutto campo (solo 9 i punti concessi negli ultimi 10’ all’attacco avversario) e 4 liberi di Casanova e Visentin danno il sorpasso a Viterbo (68-66). Rossi estrae dal cilindro una bomba da lontanissimo per il controsorpasso, ma ancora un efficace Visentin e due liberi di un chirurgico Moretti danno il +3 alla WeCOM-Ortoetruria (72-69). Fallo su Rossi che insacca entrambi i liberi, ma Begic si ripete sul lato opposto per il nuovo possesso pieno di vantaggio. Ancora il numero 8 ospite cerca la tripla del pareggio, ma non centra il bersaglio e sulla palla recuperata Begic subisce fallo e con il suo 1/2 chiude la gara con il pubblico tutto in piedi a festeggiare una vittoria importantissima per la classifica di una Stella che, sia pure rimaneggiata e con una gara da recuperare, viaggia nelle zone alte del tabellone. Da domani inizia il tour de force per i biancoblu che, causa lo spostamento di alcune gare in calendario, si troveranno a giocare quattro partite consecutive fuori casa, tornando al PalaMalè il 15 dicembre contro Vasto e probabilmente tre giorni dopo nel recupero contro Esperia.

Ma da domani testa a sabato quando la Stella Azzurra scenderà sul parquet capitolino del San Paolo Ostiense. Questo il tabellino.

WeCOM-ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VITERBO 75: Di Croce ne, Moretti 16, Velimirovic, Bertini 5, Meroi 5, Visentin 12, Taurchini ne, Albenzi, Casanova 6, Begic 26, Fokou 3. Coach: U. Fanciullo. Ass.ti: J. Vitali, A. Cittadini

BASKET PALESTRINA 71: Veljkovic, Busca 2, Rossi 16, Molinari 5, Ugolini 7, Arnaut 17, Cristofari ne, Pugliese ne, Maiolo, Bergaudas 15, Mattarelli 7, Colagrossi 2. Coach: A. Chiapparelli. Ass.te: R. Cecconi. Parziali: 29-21/14-23/16-18/16-9. Rimbalzi: Mattarelli 10, Begic 9. Assist: Foukou, Veljkovic e Busca 4