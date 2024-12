Una formazione da dieci e lode. Grazie alla decima vittoria su dodici partite nel girone di ritorno, i ragazzi della Stella Azzurra Viterbo di coach Maria Chiara Scaramuccia conquistano il 3° posto nel girone A e accedono ai quarti di finale della competizione regionale. I giovani biancostellati sfideranno in trasferta il Pass Roma, seconda forza del girone B. Un percorso di crescita ammirevole che premia gli sforzi del giovane gruppo che sta facendo passi da gigante e la speranza è che qualcuno tra i cestisti più meritevoli possa essere messo nell’organico futuro della prima squadra così come è avvenuto nel recente passato per altri giovani atleti, in primis il play Bertini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA