Chiusura della stagione sportiva anche per la serie Divisione Regionale 1 della Stella Azzurra Viterbo che conclude un’ottima annata posizionandosi al settimo posto in classifica e sfiorando quello che sarebbe stato un prestigioso raggiungimento dell’obiettivo playoff per un team che aveva conquistato la promozione in tale serie solo lo scorso anno. Merito di tutto questo di un roster composto dai giovani Under 19 e Under 17 (Bacchiddu, Bertini, Bertollini, Canale, Cassieri, Comastri, Di Croce, Madet, Mataloni, Pollastrelli, Seripa, Taurchini, Ughetta), coadiuvati dai senior De Angelis e Di Battista e Porrone, ultimi tre che però per motivi di studio e lavorativi non hanno potuto partecipare alle fasi finali del campionato. Ma grande parte del successo ottenuto va certamente attribuito a Jacopo Vitali, coach che ha guidato i suoi ragazzi in un torneo complicato ed assai competitivo, fatto di avversari esperti, lunghe trasferte, campi storicamente difficili da calcare e roster spesso da disegnare sulla base di molte concomitanze tra i tanti impegni dei rispettivi calendari di B ed Eccellenza Under 19 e 17. Il lavoro svolto è stato veramente notevole, come bellissime e di grande importanza sono state alcune vittorie tra le quali da ricordare quella interna sull’Algarve Roma, team fino a quel momento imbattuto, fino ad una ultima parte di campionato in notevole crescendo con il successo contro la forte Veroli nella penultima gara in calendario.

Una scelta di nuovo vincente quella fatta ad inizio stagione dalla società biancostellata, volta a maturare e far crescere i più giovani in una competizione certamente impegnativa per loro, il cui risultato finale dimostra ulteriormente la forza crescente di un settore giovanile che si sta affermando come uno dei maggiormente qualificati nel panorama cestistico non solo regionale.

«Complimenti meritatissimi - fa sapere la dirigenza della Stella Azzurra - quindi ai protagonisti in campo e un grazie particolare a Massimiliano Seripa, insostituibile ed onnipresente dirigente responsabile della squadra che ha seguito su tutti i campi di gioco con l’impegno e la passione di sempre».

©RIPRODUZIONE RISERVATA