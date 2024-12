Come da copione nulla da fare per la Stella Azzurra Basket che perde sul campo della capolista Porto Recanati per 81-77 giocando comunque un match a testa alta e conclude la sua partecipazione ai playoff play-in Silver del campionato di basket di Serie B Interregionale con un onorevole terzo posto. Ad accedere ai playoff sono la corrazzata Attila Junior Porto Recanati che aveva già ottenuto il pass da due settimane e il Ferentino che conferma il suo secondo posto nonostante il ko subìto a Pescara. Applausi comunque alla stagione della Stella Azzurra che da neo promossa ha giocato un ottimo campionato e non ha sfigurato neanche in questa seconda fase dove ad un tratto ha dato anche l’impressione di potercela fare per le finali promozioni.

Così nell’ultima giornata: Teramo a Spicchi-Carver Roma 77-66; Porto Recanati-Stella Azzurra 81-77; Pisaurum Pesaro-Esperia Cagliari 68-61 e Amatori Pescara-Basket Ferentino 70-65. Questa la classifica finale del girone: Porto Recanati 22; Basket Ferentino 16; Amatori Pescara, Stella Azzurra e Carver Roma 14; Teramo A Spicchi 12; Esperia Cagliari e Pisaurum Pesaro 10. Questo il tabellone dei playoff: Vigor Matelica-Basket Ferentino; Pallacanestro Senigallia-Loreto Pesaro; Virtus Roma-Attilia Juniore Porto Recanati e Bramante Pesaro-Supernova Fiumicino.

IL TABELLINO DELLA PARTITA. Attila Junior Porto Recanati 81: Mancini 8, Balilli 4, Marcone ne, Gamazo 18, Cingolani, Redolf 3, Trentini 14, Gulini 16, Montanari 16, Anibaldi 2. Allenatore: Scalabroni.

Stella Azzurra Viterbo 77: Price 17, Giannini 9, Cittadini 9, Guiducci 8, Comastri 8, Vigori 4, Bertini 7, Meroi, Taurchini 4, Casanova, Bantsevich 15. Allenatore: Fanciullo.

Progressivi: 25-23, 46-43, 71-64, 81-77.

Un altro successo dell’Attila Junior che batte Viterbo e chiude in testa con 22 punti i play-in Silver. La squadra portorecanatese si fa apprezzare contro un avversario che prova a metterle i bastoni tra le ruote, da segnalare le prove sotto canestro dei locali Gamazo e Montanari che firmano 18 e 16 punti. Tra pochi giorni inizieranno i playoff per giocarsi la promozione in B Nazionale e l’Attila Basket affronterà mercoledì 8 maggio la Virtus Roma.

