Sarà un posticipo con i fiocchi. Entusiasmo a go go in casa Stella Azzurra Basket per l’eccellente campionato di Serie B Interregionale sin qui disputato dalla compagine di coach Fanciullo. Al giro di boa del primo campionato di Serie B interregionale di basket la Stella Azzurra Viterbo occupa un secondo posto che alla vigilia della competizione era pressoché impensabile. Ed ora grande attesa per la sfida di lunedì sera alle 21 al PalaMalè per la gara della prima giornata di ritorno contro la Supernova Fiumicino, una delle formazioni maggiormente attrezzate e che si trova al secondo posto insieme alla Stella Azzurra con due lunghezze di ritardo sulla coppia al vertice formata da Virtus Roma e Palestrina. Cresce l’attesa tra i tifosi per un pubblico che si preannuncia superiore oltre alle mille unità e che di partita in partita si sta stringendo sempre di più attorno alle gesta di capitan Meroi e compagni. In questo weekend la squadra quindi effettuerà la rifinitura per presentarsi al top a questa sfida dove lo spettacolo si preannuncia garantito e le emozioni non dovrebbero sicuramente mancare. In casa Stella Azzurra c’è anche tanta voglia di riscattare la sconfitta subita in casa degli avversari nella prima giornata con un netto scarto.

