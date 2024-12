Prosegue a Teramo la rincorsa della Stella Azzurra Wecom Ortoetruria Viterbo per un piazzamento utile nei playoff post campionato. Terzultimo match di questa fase che arriva dopo la sosta pasquale e domani la sfida in terra di Abruzzo (inizio alle ore 18) contro il Teramo a Spicchi che i viterbesi hanno superato all’andata al PalaMalè è uno scontro diretto per cercare di continuare il sogno post campionato. Prima della sosta la Stella Azzurra ha giocato un match convincente in casa contro il Pisaurum Pesaro e la speranza è di ripetersi su quei livelli.

Questo il programma completo della seconda giornata di ritorno: questa sera Pesaro-Basket Ferentino e Porto Recanati-Carver Roma. Domani alle ore 18 Teramo a Spicchi-Stella Azzurra e Pallacanestro Pescara-Esperia Cagliari. La classifica aggiornata prima di questo turno è la seguente: Attila Porto Recanati 18 punti; ammucchiata sulla seconda piazza visto che a 12 punti ci sono Ferentino, Carver Roma, Stella Azzurra Viterbo e Pallacanestro Pescara, seguono con 8 punti Teramo a Spicchi e Pisaurum 2000 Pesaro, fanalino di coda l’Esperia Cagliari con 6 punti.

