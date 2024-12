Ultima gara al PalaMalè nella fase play-in Silver del campionato per la WeComWe-Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo che supera Amatori Pescara e saluta i tanti tifosi accorsi sulle tribune regalandogli la dodicesima vittoria su quindici gare disputate tra le mura amiche. Un vero record che ha permesso ai biancostellati di raggiungere con largo anticipo la conferma della categoria e di partecipare alla seconda fase giocandosi fino all’ultimo quel posto nei playoff sfuggito per un paio di distrazioni patite in trasferta. Contro Pescara Fanciullo parte con il solito quintetto e tutta la prima frazione è giocata punto a punto, con gli ospiti che grazie a 9 liberi ottenuti e tutti a bersaglio chiudono i primi 10’ sul 18 pari. Buona la ripartenza di Viterbo che allunga sul 23-18 per poi mantenere sempre il vantaggio nel quarto fino al 35-27 a 3’ dalla sirena di metà gara. Time-out per gli abruzzesi, la Stella mantiene 8 punti, ma si va al riposo lungo sul 45-40 di una partita piacevole e giocata a buoni ritmi. Al rientro Pescara aggancia e poi supera i biancoblu un paio di volte nell’arco della terza frazione sempre molto equilibrata e dopo 30’ il tabellone indica 61-58 per i padroni di casa. La WeCom-Ortoetruria approccia meglio l’ultimo periodo e dopo circa 4’ piazza un piccolo break che le vale il 70-62. Gli abruzzesi cercano di reagire, ma i ragazzi di Fanciullo controllano con attenzione i tentativi di ripartenza degli avversari ed a meno di 3 giri di lancetta dalla fine conducono per 77-68. Ultimo arrembaggio dell’Amatori che si riporta sul -4, ma il team di casa mantiene lucidità e freddezza necessarie per portare a casa uno dei tanti referti rosa collezionati sul proprio parquet. A fine gara tutti in mezzo al campo a ricevere il meritato e caloroso applauso dei tifosi che mai come quest’anno sono sempre stati numerosi e partecipi nel sostenere i ragazzi in questo bello ed appassionante campionato. Domenica ultima gara della stagione a Porto Recanati, con il rammarico di non potersi giocare veramente per poco un prestigioso posto nei playoff, ma soddisfatti per una stagione che si può definire certamente di ottimo livello.

IL TABELLINO. WeCom-Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo 81: Price 8, Giannini 5, Cittadini 7, Di Croce, Guiducci 7, Comastri 5, Vigori 14, Bertini 12, Meroi 2, Taurchini 6, Casanova 2, Bantsevich 14. Coach: Fanciullo. Assistente: Vitali.

Amatori Pescara 75: Gangale ne, Brescianini, Serafini 15, Cocco 12, Cavazzini ne, Pierucci 18, Gjorgjevikj 3, Di Donato 10, Colombo 2, Origlia 15. Coach: Fioravanti. Assistenti: Di Iorio e Di Nardo.

Parziali: 18-18/22-17/21-23/21-17

Rimbalzi: Price e Bantsevich 9. Serafini, Cocco e Di Donato 6

Assist: Origlia 5, Cittadini 4.

