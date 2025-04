Comincia con una grande soddisfazione il 2025 in acqua per il commissario tecnico della Nazionale italiana maschile Foil, Adriano Stella. Gli azzurri hanno preso parte al primo appuntamento di un certo spessore nel calendario, ovvero il trofeo Princesa Sofia, che si tiene, come tradizione, nelle acque di Palma di Maiorca. L’asso azzurro Nicolò Renna ha conquistato il secondo posto di fronte ad un parco partenti di un certo spessore, uno dei quattro argenti che l’Italia è riuscita ad ottenere, con il bottino di medaglie che ha raggiunto quota cinque grazie ad un bronzo. «Abbiamo regatato con un bel vento – ha dichiarato a caldo Nicolò Renna – e sono soddisfatto della mia prestazione. Era la seconda volta che affrontavo questo formato di Medal Series, dopo l’esperienza di Lanzarote: è un sistema che mi piace, perché se fai bene durante la settimana ti premia davvero. Ora testa al prossimo obiettivo: la preparazione per il Mondiale continua e restiamo concentrati». Un grande risultato per l’atleta seguito da Adriano Stella, visto che va in cerca di riscatto dopo le delusioni delle Olimpiadi dello scorso anno. Sarà un anno nel quale l’Italia si pone degli importanti obiettivi, in un 2025 con poche occasioni di fare bene, visto che siamo nel primo anno del nuovo quadriennio olimpico. Appuntamento principale sarà il Mondiale che si disputerà in Danimarca, ad Aarhus. Renna si presenterà alla sfida iridata con tanta voglia di fare bene, in quanto il velista trentino è il campione del mondo in carica dopo l’oro conquistato a Lanzarote lo scorso anno. Non solo: il 2025 vedrà anche una gara in casa, ovvero l’Europeo di fine novembre a Palermo, per la precisione a Sferracavallo. «Tra poco riprenderemo ad allenarci – afferma il direttore tecnico Adriano Stella – per farci trovare pronti e dopo le soddisfazioni di Palma di Maiorca. Stiamo imparando un’importante lezione in questo periodo, dove aver visto le gare nelle acque spagnole e quanto successo in occasione delle Olimpiadi. Ovvero io non perdo mai, o vinco o imparo. Nicolò sta facendo un percorso di crescita di grosso spessore, abbiamo cominciato questo nuovo percorso con il piglio giusto, con tutta la voglia di difendere al meglio il titolo di campione del mondo in carica. Peccato solo per le Olimpiadi, ho vissuto da vicino quanto è stato meraviglioso l’oro di Marta Maggetti e lavoreremo al massimo per consentire a Nicolò di vivere le stesse emozioni. Purtroppo in questo periodo non riusciremo a passare dalla Lega Navale a Civitavecchia per svolgere degli allenamenti, cosa che dovremo fare solamente nel prossimo autunno».