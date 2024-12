Da questa sera a Valentano presso lo splendido impianto sportivo in erba dei Felceti prende il via l’edizione 2024 del Torneo dei Rioni di calcio a 8, manifestazione che vede in lizza quattro compagini in rappresentanza dei rioni del paese.

IL CALENDARIO. Questo il programma del girone di qualificazione: questa sera ore 21 Felceti-Poggio. Domani ore 21 Centro Storico-Fontane. Giovedì 18 luglio due gare: ore 21 Fontane-Poggio e ore 22 Centro Storico-Felceti. Lunedì 22 luglio ore 21 Poggio-Centro Storico e martedì 23 luglio Felceti-Fontane. Le semifinali tra prima contro quarta e seconda contro terza si giocheranno giovedì 25 luglio con inizio rispettivamente alle 21 e alle 22. Da stabilire la data delle finali con la sfida alle 21 per il terzo e quarto posto e a seguire la finalissima.

LE ROSE. Ed ecco tutte le rose composte da giocatori di Valentano. Centro Storico: Longo, Fornari, Raffaelli, S. Raspoli, D’Ascenzi, Gabr. Ricci, Petrilli, Falleroni, Gavazzi, Alb. Pacchiarelli, An. Pacchiarelli, Perugia, Leon. Ricci, Bigiotti, Todini, Santi, Marini, Menci. Poggio delle Forche: Biancalana, S. Ricci, L. Raspoli, Morandi, A. Billi, Flamini, Lagdah, Silvestri, Saraca, Angeloni, Ceparano, Cerquetti, Antonini, Nurzia, Borgognoni, D. Biagini, Rosati, Martinelli, Casali. Felceti: S.Pompili, F. Pompili, Cicconi, Zampilli, Di Biagio, Buttiglione, Anitori, Tarnani, Fiordomi, A, Raspoli, Castiello, Cionco, D. Billi. Villa Fontane: Maggi, Moretti, Veruschi, Zappatore, Bandiera,Delmirani, Portici, Pesci, Del Corso, M. Raspoli, Manetti, Santi, A. Biagini, Egidi, M. Billi, Natali, Fabiani, L. Billi, Lideo, Simoncelli.

