Dopo diversi giorni di magra, riaffiorano le novità sulla tormentata questione PalaGalli. In queste ore dovrebbe prendere il via il riempimento della vasca, dopo i lavori che hanno interessato la stessa, per via del pontone e delle copiose perdite sul fondo. «Appena avremo parere positivo dal sopralluogo dell'ufficio Lavori Pubblici allo stadio - afferma il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli - daremo il via alle operazioni». E poi c'è il vero nocciolo della questione, quello relativo alla gestione e all'intestazione delle bollette. «Piano piano - conclude Iacomelli - le società natatorie locali stanno trovando una quadra tra di loro». Quindi si aprono spiragli per un accordo tra le varie realtà coinvolte, ovvero una delle soluzioni più plausibili per evitare che il PalaGalli debba essere costretto ad una nuova chiusura.

