Cambio di data per la Marathon Est! Est!! Est!!!, alle prese davvero con grandi difficoltà di calendario per questa stagione. Gli organizzatori si erano trovati nell’impossibilità di allestire la prova prevista per il 23 giugno nella sua sede abituale di Montefiascone per la concomitanza di diversi eventi e avevano trovato una soluzione alternativa spostando la gara a Bolsena, naturalmente rivoluzionando il percorso, ma successive difficoltà legate alla logistica hanno consigliato alla Mtb Montefiascone dell’infaticabile Ulderico Catteruccia e di tutto il suo staff di tornare sui suoi passi. La gara si svolgerà quindi a Montefiascone, ma nella data del 13 ottobre, rimanendo così la prova di chiusura del Circuito Mtb della Maremma Tosco Laziale e diventando la penultima del New Marathon Lazio, anticipando di una settimana la Via d’Ulisse a Sperlonga. In questo modo il tracciato di gara resta sostanzialmente invariato, anche se lo stafff sta valutando piccoli ritocchi che non dovrebbe incidere pesantemente sulla sua distanza, di 60 km per un dislivello di 1.500 metri senza grandi asperità ma con molti piccoli strappi, in particolare quello di Le Coste con i suoi 520 metri.

Partenza dal Palazzetto dello Sport in orario da definire, come anche le quote d’iscrizione per coloro che non sono abbonati a una delle due challenge. In questo modo la Marathon dell’Est! Est!! Est!!! diventa uno degli appuntamenti cardine del finale di stagione e c’è da credere che saranno tanti coloro che verranno per disputarla anche da fuori regione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA