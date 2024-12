Tra i club della Seconda Categoria più attivi in sede di mercato estivo c’è la compagine dello Sporting Bagnoregio che milita nel girone A della Seconda Categoria. Questo il comunicato del club: “Il direttore sportivo Lattanzi e tutta la società Sporting Bagnoregio sono lieti di ufficializzare 3 acquisti di mercato che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Frellicca. Si tratta di Jacopo Vignanelli, difensore, che già in passato ha vestito per tanti anni la maglia dello Sporting, lo scorso anno vincitore del campionato di Seconda Categoria con la Pro Alba Canino con ben 9 gol, per lui è un ritorno dopo le tante stagioni di Prima Categoria con la nostra maglia. In maglia biancoverde è poi arrivato Nicola Leonardi, difensore, anche lui per tanti anni ha indossato la nostra maglia addirittura dalla Juniores per poi salire in prima squadra con tante stagioni di Prima Categoria, lo scorso anno vincitore del campionato di Seconda Categoria con la Pro Alba Canino. Infine il terzo colpo è quello di Alessandro Filiè, centrocampista, proveniente dal Grotte Santo Stefano, giovane di grandi prospettive, vincitore del campionato di Seconda Categoria due anni fa, per il primo anno vestirà la maglia dello Sporting Bagnoregio”.

Queste, invece, le prime parole del direttore sportivo Lattanzi: «Stiamo lavorando con il mister e tutta la dirigenza per costruire una squadra che possa divertirsi e far crescere i giovani, Jacopo e Nicola li conosciamo tutti, sono giocatori di esperienza, bentornati a casa Sporting, si torna sempre dove si è stati bene. Alessandro è giovane ma ha già tanta qualità e presenze, non vediamo l’ora di vederlo in campo al Pompei».

©RIPRODUZIONE RISERVATA