Splendida giornata quella di oggi per la Sport Natatori, che ai Regionali estivi Esordienti B di Pietralata, a Roma, ha conquistato numerosi risultati importanti. Tre le medaglie d’oro individuali, vinte nei 100, 200 e 400 stile libero da Luna Lorenzoni. Un argento e un bronzo per Angelica De Rosa, nei 200 stile e 100 stile libero. Altre due medaglie di bronzo arrivano da Orlando Lisi e Sofi lorenzoni nei 200 stile libero. Ma la giornata si è chiusa nel modo più bello con l’oro nella staffetta 4x50 stile libero, con Eleonora Pietrarelli, Luna Lorenzoni, Maria Vittoria Ricci e Angelica de Rosa. Prestazioni di ottimo spessore arrivano anche in altre gare con Lorenzo Corti, Orlando Corti e Annaclara Di Guida. Non da meno sono stati tutti gli altri qualificati alle finali, ovvero Vincenzo Di Fatta e Eleonora Pietrarelli. Il risultato della giornata classifica la formazione civitavecchiese al terzo posto nella graduatoria femminile a squadre e al settimo gradino nella classifica generale a squadre.

«Si tratta di risultati arrivati grazie al lavoro svolto con passione, cuore e professionalità dai nostri tecnici Andrea Lucarini e Laura Porchianello - afferma la dirigenza della Sport Natatori Civitavecchia - e non da meno quello svolto da tutto lo staff di dirigenti, genitori e atleti più grandi, che ruota intorno al nostro gruppo. Hanno saputo far diventare una società sportiva una vera e propria famiglia. I festeggiamenti si conclusi con il primo gala della Snc Civitavecchia 1950 al ristorante Tramontana, nel quale sono stati premiati e ringraziati tutti i 30 atleti della società».

