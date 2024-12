Si preannunciano ancora novità per quanto riguarda la squadra al governo della città con il sindaco Marco Piendibene. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci nuovi annunci riguardo i delegati, in particolar modo per quanto riguarda il settore sport e impiantistica. A quanto si apprende dalle voci che stanno circolando in città, Palazzo del Pincio avrebbe deciso di affidare delle deleghe ad alcuni noti dirigenti del mondo sportivo locale, e tra questi ce ne sarebbero alcuni molto conosciuti nell’ambito del calcio, con l’obiettivo di poter ascoltare molte più voci e molte più campane riguardo le annose questioni riguardanti lo sport civitavecchiese, una su tutte la questione impiantistica, come dimostra il desolante scenario attuale, con le chiusure del PalaGalli, dello stadio Fattori e del PalaGrammatico, con gli altri vari impianti che non versano certamente in una situazione smagliante. I delegati saranno tenuti a rapportarsi periodicamente con gli assessori di competenza.

