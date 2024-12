Si è svolta la scorsa settimana “The Basket Party”, una manifestazione di minibasket che sancisce ancora una volta la collaborazione fra la scuola "Santa Sofia" e l'associazione sportiva Artù e, fra quest'ultima ed il CSI, che sta promuovendo, anche se sarebbe meglio dire, riproponendo, la propria attività sul territorio di Civitavecchia grazie all'intermediazione di Corrado Taggiasco. Hanno partecipato alcuni bambini delle classi della storica storia di via Bramante ed alcuni iscritti della ASD Artù che, solitamente, svolgono attività sportiva presso la palestra del Pincio. La manifestazione ha previsto quattro prove: un percorso di abilità motoria, un percorso da affrontare in palleggio e due prove con tiro al canestro finale. Tutti i bambini si sono ben distinti e sono stati premiati con una medaglia in ricordo di questa bella giornata di sport e divertimento.

«Questa è la terza tappa di un progetto a tappe - spiega il presidente dell'Artù Riccardo Pieri - che promuoviamo in primis per il divertimento ed il confronto dei bambini con cui lavoriamo ed inoltre per riportare il CSI più presente nel nostro territorio. Insieme possiamo riproporre un modello più educativo della pratica alla disciplina sportiva e sviluppare diversi progetti, anche di estrema importanza sociale, fondamentali nell'epoca in cui viviamo».

La Asd Artù ha quindi ringraziato il già citato Corrado Taggiasco, il presidente CSI Roma Daniele Pasquini, la direttrice del Santa Sofia Beatrice Geggi, la collaboratrice Eleonora Esposito e lo sponsor, la pizzeria Red Carpet di Andrea Palmieri, sempre attento ai progetti sportivi ed inclusivi come, appunto, “the basket party”.

