Le elezioni sono terminate ed hanno inconorato come nuovo sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ed ora si attende di capire come sarà strutturata la squadra del campo largoò. Oltre ad attendere chi saranno il nuovo vice sindaco, il nuovo presidente del consiglio comunale e la nuova giunta di Palazzo del Pincio, c’è hype anche per sapere chi si occuperà di sport all’interno dell’amministrazione Piendibene. Intanto alcuni nomi sono cominciati a circolare in città, ma la sensazione è che si dovrà ancora aspettare del tempo per sapere chi prenderà il testimone da Matteo Iacomelli, che alla fine non è stato neanche eletto come consigliere comunale. Innanzitutto c’è da capire se ci sarà una delega per lo sport, oppure se questo tema farà parte di uno degli assessorati. Tra le voci che stanno girando c’è anche quella che parla di una destinazione della delega allo sport al nuovo assessore ai Lavori Pubblici, per fare in modo che tutte le questioni di impiantistica non abbiano una divisione, ma che possano essere affrontare tutte nello stesso ufficio. Ma, passando ad aspetti più capillari, la patata bollente dello sport cittadino potrebbe essere presa dal Partito Democratico, che avrebbe più interesse rispetto al Movimento Cinque Stelle, che non ha presentanto nessuno sportivo nella propria lista per la candidatura al consiglio comunale. Un nome caldo è sicuramente quello di Giancarlo De Gennaro, direttore tecnico dell’Asp di pallavolo. Personaggio ricchissimo di esperienza e che ha sempre seguito le vicende della politica nazionale e locale, che vanta un percorso importante dirigente. De Gennaro è stato lo sportivo all’interno delle liste vincitrici che hanno sostenuto Marco Piendibene, il quale vanta un passato nello sport, prima da calciatore, dove giocava come centravanti, e poi nel windsurf, dove ha fatto parte della seconda generazione di surfisti della Lega Navale. Tornando a De Gennaro, il coach di pallavolo ha messo in tasca 166 preferenze ed è risultato primo per Unione Civica, oltre ad avere guadagnato il ruolo di consigliere comunale. Altro nome importante potrebbe essere quello di Patrizio Pacifico, allenatore della Flavioni di pallamano e preparatore atletico apprezzatissimo sul suolo nazionale, tanto da entrare a far parte dello staff dell’Italia, sempre nell’ambiente handball. Pacifico si è fatto sentire molto in questi anni sulla questione impiantistica, soprattutto per quanto riguardava la questione PalaGrammatico, che alla Flavioni sta davvero a cuore, anche per le continue lungaggini e gli insopportabili ritardi, che ancora non hanno portato all’apertura del campo che sorgerà a San Liborio. Il coach della Flavioni ha vissuto a stretto contatto le elezioni ed ha seguito Marco Piendibene in tutto il suo giro di orizzonti nei seggi di tutta Civitavecchia ed ha partecipato alla festa per la proclamazione di Piendibene a sindaco. Il nuovo primo cittadino ha prevalso anche grazie all’allargamento delle liste a suo sostegno. E chissà che proprio questo aspetto non possa condizionare la scelta per chi seguirà lo sport. Potrebbe essere collocato un nome totalmente nuovo, che è fuori da qualsiasi pronostico? Questa è un’eventualità da non scartare. Rimanendo prettamente in tema sport, un nome da fare è quello di Alessio Gatti, che ha già rivestito il ruolo di assessore a seguito del mondo sportivo. Gatti, che negli ultimi anni ha fatto molto bene nel mondo del biliardo, si è candidato inizialmente con la lista Uniti per Civitavecchia con Paolo Poletti, risultato il primo classificato con 275 preferenze, ma dopo l’uscita di campo del generale, in ottica ballottaggio, ha pienamente sostenuto la corsa di Marco Piendibene. Dal canto suo, il Movimento Cinque Stelle potrebbe pensare a proporre il nome di Daniela Lucernoni, che ha ricoperto il ruolo di delegato allo Sport nella seconda parte dell’amministrazione Cozzolino, quando Massimiliano Parla aveva deciso di lasciare l’incarico.

