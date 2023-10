FIUMICINO - – “In queste settimane si stanno formalizzando le iscrizioni alle Società Sportive dei nostri figli. Alcuni con qualche difficoltà, sia nel riuscire a far combaciare tutti gli orari, sia a livello economico».

É quanto si legge in un comunicato stampa di Orazio Azzolini, presidente di Energie per Fiumicino, che aggiunge: «Purtroppo poter far praticare sport ai nostri ragazzi ha un costo che non sempre si riesce a sostenere, ecco perché tutte le possibilità vanno esplorate e portate all’attenzione dei cittadini - si legge-. Proprio in ottica di aumentare le possibilità dei nostri concittadini nel far svolgere attività sportiva ai propri figli – sottolinea – vogliamo segnalare questo bando a cui poter accedere per poter richiedere un rimborso di circa 400 Euro per attività sportiva alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 Euro.

«Il bando prevede l’erogazione di Contributi a favore di minori residenti nella Regione Lazio – spiega – di età compresa tra i 5 e i 18 anni compiuti, al fine di promuovere la partecipazione ad attività sportivo-dilettantistiche e/o di espressione corporea. Questa lodevole iniziativa avrà termine il 27 ottobre 2023 o al termine dei fondi» conclude Orazio Azzolini.