Due volte avanti, due volte raggiunto, e infine superato nei minuti conclusivi. Il Fiumicino cade 2-3 al Pietro Desideri contro l’Atletico Capranica, nella 10^ giornata del girone A di Promozione. Una gara intensa e condizionata dagli episodi, che lascia ai rossoblu molto più amaro in bocca che punti in classifica. La squadra parte con buon piglio e trova il vantaggio con Lombardi, bravo a inserirsi in proiezione offensiva sul perfetto lancio di Perocchi da metà campo. Gli ospiti reagiscono, ma il pareggio arriva su un’azione viziata da un evidente fuorigioco che scatena le proteste del Fiumicino, costretto comunque ad andare al riposo sull’1-1. Nella ripresa sono ancora gli aeroportuali a rompere l’equilibrio: protagonista Perocchi, che questa volta con una staffilata che si infila sotto la traversa riporta avanti la compagine ospitante. Il vantaggio, però, dura poco. Una punizione dalla lunga distanza, non irresistibile, sorprende la retroguardia e riporta l’Atletico Capranica sul 2-2, rimettendo nuovamente la sfida sui binari dell’incertezza. Nel finale, quando il club fiumicinese sembra poter gestire il punto, arriva la beffa. Un’azione confusa in area, un rimpallo che non viene allontanato e Rizzo - già autore della rete iniziale - trova la sua personale doppietta, firmando il clamoroso sorpasso ospite. Di Pagliuca l’altra marcatura del Capranica. Un ko pesante per il Fiumicino, non tanto per il gioco espresso quanto per la gestione dei momenti chiave. La classifica vede ora i rossoblu al 14° posto con 10 punti, gli stessi dell’Atletico Capranica, che sale al 12°. Serve una reazione immediata per uscire quanto prima da una situazione che, pur non compromessa, comincia a farsi delicata.

