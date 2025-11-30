RICCARDO GIOVANNETTI

Spettacolo ed emozioni non sono di certo mancate al “Francesca Gianni”, dove l’Albalonga di mister Ferazzoli e la Flaminia di mister Nofri Onofri chiudono sul 3 a 3 una gara ricca di colpi di scena. Entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno (i padroni di casa contro l’Ischia, i rossoblù con la Palmese) le due squadre affrontano la sfida con grande intensità, determinate a voltare pagina. La Flaminia approccia meglio il match e dopo appena sei minuti trova il vantaggio: Sirbu accelera sulla sinistra, rientra e calcia verso il secondo palo; Testagrossa respinge, ma Passiatore è il più rapido ad arrivare sul pallone e insaccare l’1 a 0. L’Albalonga reagisce subito e all’11’ ristabilisce la parità: un lancio in profondità sorprende la linea difensiva ospite e libera Persichini, glaciale nel piazzare il destro sull’angolo lontano per l’1 a 1. La squadra di Ferazzoli prende gradualmente il comando del gioco e al 38’ mette la freccia grazie a una prodezza balistica di Casari, che dai 35 metri lascia partire una conclusione micidiale sulla quale Torrielli non può intervenire per il 2 a 1. Nel finale di tempo i rossoblù sprecano una buona ripartenza, ancora con Sirbu, e sulla successiva transizione l’Albalonga trova addirittura il tris: l’azione si sviluppa sull’esterno e il pallone arriva a Ingretolli, che taglia perfettamente verso il centro dell’area e firma il 3 a 1 contro la sua ex squadra. La ripresa cambia volto. Nofri Onofri inserisce Polidori, la squadra alza il baricentro e l’Albalonga è costretta a serrare i ranghi. La pressione rossoblù cresce e al 79’ Ricozzi disegna una punizione dai 25 metri che sorprende Testagrossa e rimette la Flaminia in corsa, con gli ultimi minuti, dunque, che diventano un assalto. La formazione ospite spinge fino alla fine, e al 96’ trova il guizzo del definitivo 3 a 3: una mischia in area genera un pallone vagante che finisce sui piedi di Polidori, bravo a controllare e incrociare sul palo lontano siglando il pareggio. Il triplice fischio sancisce un punto per parte. L’Albalonga sale così a 23 punti, conservando il quinto posto a +2 sul Valmontone e a -4 dal Budoni; la Flaminia raggiunge quota 17, mantenendosi sopra di due lunghezze sulla Palmese e sulla zona playout.

