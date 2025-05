Dovremmo esserci. A meno di clamorose novità, lo spareggio per andare ai playoff di Eccellenza tra Civitavecchia e W3 Maccarese si disputerà domenica mattina alle 10.30 al Francesca Gianni di Roma Sud, impianto dove gioca la Lodigiani. Ancora non c’è l’ufficialità da parte della Lnd Lazio, ma la decisione sarebbe stata già comunicata alle due società. Il particolare orario sarebbe stato influenzato da concomitanze con altri eventi, in particolare con la Supercoppa di Eccellenza prevista nel pomeriggio. L’impianto ospiterà 800 spettatori, divisi tra le due società. In caso di parità, previsti supplementari e calci di rigore.

