Brutte notizie per il calcio laziale e conseguentemente anche per il calcio della Tuscia in merito ai futuri ripescaggi di questa estate. I ko della W3 Maccarese e dell’Unipomezia eliminate al primo turno degli spareggi nazionali tra le seconde di Eccellenza stringe le possibilità di ripescaggio. Domenica quindi amara con la W3 Maccarese che è stata eliminata dai toscani del Terranuova Traiana dopo non aver saputo recuperare lo svantaggio del 2-1 dell’ andata con la gara di ritorno al Darra che è terminata 0-0. È andata male anche all’Unipomezia che dopo aver vinto il match di andata per 3-2 sul terreno dei marchigiani del Castelfidardo si è fatta superare in casa per 2-0 dai suoi rivali e per di più subendo il gol decisivo in pieno recupero. I ripescaggi ufficiali quindi rimangono soltanto due con certezze assolute del passaggio dalla Promozione all’Eccellenza per l’Ottavia che ha vinto la Coppa Italia di Promozione e Real Cassino migliore con il quoziente punti tra le seconde dei cinque gironi della Promozione laziale. Al momento sono quindi solo due i posti liberi per i 4 gironi di Promozione laziale ma qui tutto dipenderà dal fatto se in sede di iscrizioni ci saranno fusioni, scomparse e via dicendo. Finale di stagione amaro quindi per le due laziali con la W3 Maccarese che a lungo era stata regina nel girone A dell’Eccellenza laziale e che numeri alla mano ha finito per pagare a caro prezzo proprio il pareggio per 3-3 alla terz’ultima giornata sul campo della Fc Viterbo. In quel turno fu infatti raggiunta al comando dal Rieti Amatrice contro poi la quale perse lo spareggio post campionato.

