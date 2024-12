A otto turni dalla fine è corsa a tre per la vittoria finale nel girone A di Promozione con la Sorianese che vuole tenersi stretto stretto il suo primato con il punto di vantaggio sull’Urbetevere e le quattro lunghezze nei confronti del Tolfa che però ha anche l’handicap di aver giocato una gara in più visto che nel ritorno ancora deve osservare il riposo. Domani mattina alle ore 11 la Sorianese di mister Del Canuto ospita il pericoloso Palocco, quarto in graduatoria e formazione che soltanto nelle ultime settimane ha abdicato nella corsa al titolo. Sorianese con il morale a mille e con la consapevolezza di dover giocare la seconda battaglia delle nove iniziate domenica scorsa con il successo esterno contro il Canale Monterano. Cimini alle prese con qualche defezione tra influenze ed infortuni. Alle ore 11.15 derby casalingo per l’Urbetevere contro i romani della DuepigrecoRoma mentre il Tolfa nel pomeriggio alle 15 ospita un Città di Cerveteri alla disperata ricerca dei punti salvezza per cercare di uscire dalla griglia del playout. Per le altre provinciali spicca il derby tra Pescia Romana e Ronciglione United con i tirrenici che vogliono sfruttare il fattore campo ed i cimini che sono reduci da una settimana turbolenta dopo l’addio con il direttore sportivo Giovanale e dei giocatori Toscano, Lupo e Cuscianna. Delicata sfida esterna alle 11 per il Tarquinia Calcio del tecnico Ercolani nello scontro diretto per la salvezza sul terreno dell’Ostiense con le due compagini nel mezzo dell’ampia griglia playout con i loro 27 punti ed infine alle 15 a Campagnano un Castel Sant’Elia fanalino di coda e che vede nel playout una sorta di miraggio affronterà in esterna un Parioli che a sua volta non può fallire. Il quadro della 27esima giornata si completa alle ore 11 con Borgo Palidoro-Santa Marinella e Ostiantica-Canale Monterano. Riposa il Fregene Maccarese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA