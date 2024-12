Il derby che non ti aspetti. O meglio, l’esito del derby che sovverte il pronostico con la Sorianese che ha sbancato per 1-0 con la rete del velocissimo Zhar il campo della Fc Viterbo. I locali gialloblu di mister Puccica recriminano per qualche episodio arbitrale e restano a secco, la Sorianese fa festa e con lei tutti i suoi tifosi e in primis i giocatori “made in Tuscia” tra i quali molti ex Favl Cimini che si sono regalati un pomeriggio da sogno superando tante difficoltà nel corso della gara in cui dopo 22 minuti hanno perso il difensore centrale Lazzarini, uno dei suoi giocatori migliori, poi si sono ritrovati in dieci per l’espulsione di Zhar al 15’ della ripresa e al 32’ del secondo tempo sono stati costretti a a fare a meno anche di Spolverini uscito per una botta. Nel post gara mister Del Canuto ha speso parole di elogio verso i suoi ragazzi protagonisti di una splendida gara: «Che dire, una grande gioia aver vinto qui al Rocchi, stadio che mi fa sempre accapponare la pelle - ha detto il mister dei cimini - tutti hanno interpretato la gara al meglio ed hanno fatto fronte agli ostacoli che ci siamo trovati davanti nel corso dei 90 minuti». Fc imbrigliata alla perfezione da una Sorianese che oltre a difendersi bene e guidata da un capitan Bellacima in versione super alla fine ha avuto anche la clamorosa occasione del raddoppio con il neo entrato Nischwitz. In casa Fc Viterbo ha parlato solo Puccica il quale rammaricato per il ko ha comunque assolto i suoi e guarda la prossima gara di domani con il recupero casalingo contro la Romulea, gara della prima giornata da vincere a tutti i costi per recuperare posizioni in classifica. Prima del match il presidente della Fc Viterbo aveva presentato il nuovo direttore generale del club Paolo Salaris e ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Emanuele Capuano che potrebbe giocare sin dal recupero di domani. In classifica non perdono colpi la capolista Civitavecchia leader con 11 punti e le inseguitrici Pomezia a 10 punti con una partita in meno, W3 Maccarese e Fc Rieti a 9. La Sorianese è salita a 8, la Fc Viterbo con uan gara da recuperare resta a 4.

