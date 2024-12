Praticamente non cambia nulla nei nuovi e ripetitivi format del calcio dilettantistico laziale per la prossima stagione. Cambia solo quello relativo ai gironi della Promozione ed era cosa nota. Dai cinque a 17 compagini della passata stagione si passa ai quattro con 18 formazioni ciascuno. Per il resto tutto uguale con un quasi copia incolla. Nel Lazio resta sconosciuta la parola “playoff” e quindi funzionerà cosi: due gironi in Eccellenza da 18 squadre l’uno, le prime salgono in Serie D, le seconde giocheranno gli spareggi nazionali. Quattro retrocessioni, due dirette e le altre due con i playout dal 13esimo al 16esimo posto. Stesso discorso per la Promozione con la differenza che le seconde classificate finiranno la loro stagione sul campo. In Prima Categoria gironi da 16 squadre, promossa la prima, due retrocessioni, l’ultima diretta e playout tra 15esima e 14esima. Gironi da 14 squadre ciascuno in Seconda Categoria, prime promosse e due retrocessioni dirette per ogni raggruppamento. Insomma tutto resta stancamente uguale.

LE GRADUATORIE. In attesa delle iscrizioni e delle varie possibilità in caso di “vacanza di posti” queste le posizioni delle viterbesi nelle specifiche graduatorie di ripescaggio. Per salire in Promozione Pianoscarano al sesto posto con qualche chance, Carbognano in 22esima posizione. Per salire in Prima ottima settima posizione dell’Aurora Querciaiola, 12esimo posto per la Polisportiva Oriolo, in quindicesima posizione il Vicus Ronciglione, 21esimo posto per la Vigor Acquapendente, al 27esimo posto l’Atletico Monte Romano. Infine per la “promozione” alla nuova Seconda Categoria per la Delegazione Provinciale di Viterbo questa la situazione: primo posto per il Tarkna Tarquinia, davanti a Virtus Marta, Tre Croci e Real Tolfa.

L'Aurora Querciaiola quasi certa del ripescaggio al campionato di Prima Categoria

