Sesta sconfitta stagionale per la Flaminia Calcio ko in casa contro il Valmontone per 2-0 nel turno che sarebbe dovuto essere quello del rilancio verso posizioni di classifica più tranquille. I rossoblù hanno fallito l’esame di maturità al cospetto di un Valmontone che ha dimostrato di essere formazione concreta e di rango e che merita il suo attuale terzo posto in classifica. Flaminia invece che si è espressa al di sotto delle sue possibilità confermando i soliti alti e bassi che la collocano in una posizione anonima di classifica e mancano molti dei punti persi tra le mura amiche dove Tascini e compagni hanno sin qui ottenuto soltanto 13 dei 33 punti avuti a disposizione e oltre a quella con il Valmontone ricordiamo le sconfitte interne precedenti subite contro Palmese, Anzio e Scafatese. Classifica sempre da tenere d’occhio visto che i risultati di diverse formazioni in corsa per evitare la zona calda dei play out sono stati negativi per la Flaminia che dal nono è scivolata in undicesima posizione a due soli punti da quel 13esimo posto che al termine della stagione reglare costringerà a giocare i play out. Da oggi si torna in campo per preparare la gara di domenica prossima che coinciderà con l’ultima trasferta in Sardegna contro la Sarrabus Ogliastra che domenica ha ottenuto un grande risultato vincendo per 3-0 sull’isola di Ischia e raggiungendo così 29 punti che l’hanno collocata al sesto posto in graduatoria a due soli punti dai play off.