Piccole ginnaste crescono e cominciano ad assaporare le pedane internazionali della ritmica.

Per la 14enne di Ladispoli, Michelle Greganti, è un periodo ricco di successi e soddisfazioni. La ginnasta, in forza alla società romana Ginnastica Opera, sta facendo un percorso beneaugurante per il futuro.

Solo pochi giorni fa, a Sofia in Bulgaria, Michelle ha partecipato alla Sofia Cup, torneo internazionale per ginnaste della categoria juniores, rappresentando l'Italia (atleta più piccola tra le azzurrine convocate) e conquistando la settima posizione nella gara di Team ed il tredicesimo piazzamento individuale alle clavette.

I suoi obiettivi sono chiari: i Mondiali Juniores nel 2025.

«Per ora mi godo il bel periodo che sto vivendo. La gara a Sofia è stata per me un'esperienza molto positiva - dichiara Greganti - . Quella per la ritmica è una passione immensa, e nonostante il grande impegno che questo tipo di attività richiede, riesco bene a conciliare lo sport e lo studio. La mia famiglia mi sostiene e mi da fiducia in ogni momento e questo per me è davvero importante. Il mio sogno? Rappresentare l'Italia nel mondo nei prossimi anni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA